Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü

Yayınlanma: 25.07.2023 - 16:01

Güncelleme: 25.07.2023 - 16:37

Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadele eden bir uçağı, yangını söndürmek için bölgeye su bıraktığı sırada düştü.

Devlet kanalı ERT, uçağın düşme anını canlı yayında görüntüledi.

ERT'de yer alan habere göre, içerisinde iki kişinin bulunduğu yangın söndürme uçağı, bölgede halen devam etmekte olan yangını söndürmek üzere su atışı yaptığı sırada çakıldı.

Uçaktaki iki pilotun ölmüş olabileceği ifade edilirken, arama ve kurtarma çalışmalarının yapıldığı bildirildi.