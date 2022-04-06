Siyaset bilimci Güzaltan: Türkiye'nin yeni Mısır büyükelçisi Kahire'den onay bekliyor

06 Nisan 2022 Çarşamba, 16:02

Çalışmalarını Moskova'daki Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi'nde (RUDN) sürdüren ve daha önce uzun bir süre Kahire'de yaşamış olan siyaset bilimci Onur Sinan Güzaltan Cumhuriyet'e demecinde, "Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğum, daha önce önemli stratejik görevlerde bulunmuş, Mısır Dışişleri Bakanlığı'na yakın bir kaynak, Türkiye tarafından belirlenen Kahire Büyükelçisi'nin göreve başlamak için Mısır tarafının onayını beklediği bilgisini doğruladı. Özetle; büyükelçinin Kahire tarafından onaylanmasıyla beraber Ankara-Kahire ilişkilerinde yeni bir sayfa açılacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

İki ülke yetkililerinin henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlamadığının altını çizen Güzaltan ayrıca, "Gelişmeleri sorduğum Mısırlı gazeteciler Kahire'deki yetkililerin olumlu ya da olumsuz bir yorum yapmaktan kaçındıklarını ifade etti" dedi.

Onur Sinan Güzaltan

Güzaltan, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye ve Mısır arasında Mayıs ve Eylül aylarında yapılan istikşafi görüşmeler yavaş ilerlese de iki ülke arasında yeni bir sayfanın açılacağının işaretlerini veriyordu..."

"DOST ÜLKE SAYILDI"

Yakın süreçte iki önemli gelişme olduğunun altını çizen Güzaltan'a göre "Bunlardan ilki, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ilk defa Doğu Akdeniz meselesi çerçevesinde Mısır'la ilişkilerle ilgili verdiği olumlu mesajlardı. İkincisi ise yine MSB'nin Mart ayında düzenlenen bir etkinliğine Mısırlı subayların davet edilmesi oldu. Etkinlik sonrası yapılan açıklamada, Mısır dost ülkeler arasında sayıldı. Ancak bu gelişme ilginç bir şekilde basında yeterli ilgiyi bulamadı..."

TÜRKİYE VETOYU KALDIRDI

Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, Müslüman Kardeşler örgütünün siyasi temsilcisi ve eski Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi'nin 2013 yılında Mısır eski Genelkurmay Başkanı ve şimdiki Cumhurbaşkanı Abdül Fettah el-Sisi tarafından askeri darbeyle devrilmesinden bu yana en alt seviyede seyrediyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe sonrası Müslüman Kardeşler liderlerine ve üyelerine yönelik insan hakları ihlallerini sesli bir şekilde eleştirdi, ancak Türkiye'nin Mısır politikasında son dönemde önemli değişiklikler meydana geldi.

Türkiye, Mısır ile ilişkileri düzeltmek adına geçen yıl Mısır'ın NATO ile ortak faaliyet yürütmesine karşı masada tuttuğu vetoyu kaldırmış ve Müslüman Kardeşler'e ait İstanbul merkezli televizyon kanallarının yayınlarına son verdi. Türkiye ve Mısır arasında geçen yıl ikili ilişkileri düzeltmeyi amaçlayan iki tur görüşme gerçekleştirildi.