Sızıntılarla gündeme geldi, dosyası yeniden açıldı: Luna el-Şibl casus mu?

İranlı komutan Kasım Süleymani’nin, 2019’da Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memluk’u, Cumhurbaşkanı danışmanı Luna el-Şibl hakkında “casus” şüphesiyle uyardığı ortaya çıktı.

El-Şibl’in 2024’te “trafik kazası” denilerek hayatını kaybetmesi ise yeni iddialarla yeniden gündeme geldi.

Londra merkezli dergi Al-Majalla, muhabirlerinin, Süleymani ile Ali Memluk arasında geçen konuşmanın tam Arapça tutanağını içeren bir belgeyi incelediğini yazdı.

Habere göre, Kasım Süleymani, 2019’un sonlarında Ali Memluk’un ofisinden çıkan Luna el-Şibl’i gördükten sonra şu soruyu yöneltti:

“Bu kim?”

Memluk’un “Cumhurbaşkanının danışmanı Luna el-Şibl” yanıtı üzerine Süleymani şu sözlerle üsteledi:

“Biliyorum… Ama aslında kim? Nerede çalışıyordu?”

Al-Majalla’ya göre Süleymani, el-Şibl’in önceki maaşının 10 bin dolar, mevcut maaşının ise 500 bin Suriye lirası olduğunu vurgulayarak şunu söyledi:

“Bir insan 10 bin doları bırakıp 500 bin liraya gelir mi? Bu kadın casus.”

Haberde, Süleymani ile birlikte Mahir Esad’ın da, devrilen Esad yönetiminin dar çevresini el-Şibl konusunda uyardığı aktarıldı.

“TRAFİK KAZASI” DENİLDİ, ŞÜPHELER DİNMEDİ

Luna el-Şibl, 2 Temmuz 2024’te Şam–Dimas otoyolunda yetkililerin “trafik kazası” olarak açıkladığı olayda ağır yaralandı. Dört gün sonra hayatını kaybetti.

Ancak Al-Majalla, zırhlı BMW’sine ait fotoğraflarda yalnızca hafif hasar bulunduğunu, bunun da ölümün kaza olup olmadığına dair soru işaretlerini artırdığını yazdı.

Dergiye konuşan görgü tanıkları, olayın kasıtlı bir saldırı olduğunu ileri sürdü. Bir tanık, “Bir araç yaklaşıp doğrudan aracına çarptı. Koruması inemeden bir adam gelip başına sert bir darbe indirdi” dedi.

Tanıklara göre bu darbe, el-Şibl’in felç geçirmesine ve ardından ölümüne yol açtı.

ESAD CENAZEYE KATILMADI

El-Şibl’in önce el-Sabura kliniğine, ardından el-Şami Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

Bu sırada iş insanı Mohammed Hamsho ve Mahir Esad’a yakın isimlerin de hastanede bulunduğu aktarıldı. Tanıklardan biri, el-Şibl’in koruması yaşananları anlatmaya çalıştığı sırada “diğerlerinin gözü önünde derhal tutuklandığını” söyledi.

Suriye Devlet Başkanlığı, el-Şibl’in ölümünü kısa bir açıklamayla duyurdu. Cenazeye yalnızca sınırlı sayıda yetkilinin katıldığı, dönemin devlet başkanı Beşar Esad’ın törene katılmadığı bildirildi.