Slovakya'da bir grup güvenlik görevlisi yolsuzlukla suçlanıyor

Yayınlanma: 18.08.2023 - 08:16

Güncelleme: 18.08.2023 - 08:16

Slovakya Emniyet Müdürü Stefan Hamran, Peter K'nın başında olduğu 7 kişilik bir grubun, eski Slovakya Başbakanı Robert Fico döneminden kalan yolsuzluk iddialarıyla soruşturulduğunu kaydetti.

Slovakya Emniyet Güçlerine bağlı Ulusal Ceza Kurumundan 4 müfettişin, görgü tanığı ifadelerine müdahale etmekle suçlandığını belirten Hamran, bu kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.

Diğer bir davada ise 2 kişinin, yetkililere gizli bilgilere erişim için güvenlik izni veren birimdeki memurlara karşı "komplo kurmakla" suçlandığını kaydeden Harman, Slovakya Ulusal Güvenlik Kurumu Müdürü ve eski İstihbarat Servisi Şefinin de ayrı bir davada görevi kötüye kullanma suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Eski Başbakan Fico, söz konusu suçlamaları "polise darbe" olarak tanımlarken, Hamran'ın görevden alınmasını ve Parlamentonun konuyu özel bir oturumda değerlendirmesini istedi.

Mayıs ayında istifa eden eski Başbakan Eduard Heger, "Bırakın polis işini yapsın" ifadesini kullandı.

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova'nın, konu hakkında mevcut geçici hükümetle cuma günü görüşmesi bekleniyor.