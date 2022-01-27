Son dakika | Çavuşoğlu'ndan Rusya ve Ukrayna açıklaması
Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaretine ilişkin olarak, "Arzumuz Ukrayna ile diyaloğun devam etmesi" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Frankofoni ve Yurt Dışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baipo Temon ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki sorunların çözülmesi için Türkiye'nin üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu belirterek, "Bizim isteğimiz iki ülke arasındaki sorunların çözülmesi. Gerginlik bir çatışmaya dönüşmemeli, diyalog sürmeli. İki ülke arasındaki temaslarımız son bir yılda yoğun şekilde gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımız sayın Putin'le 11 kez telefonla bir kez yüz yüze görüştü" dedi.
Rusya Ukrayna gerginliğinin çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini görüşlerini belirttiklerine dikkat çekerek, "Çatışmanın nasıl önlenebileceğine yönelik düşüncelerimizi aktardık. Bizim arzumuz (Rusya ile NATO ve ABD arasında) diyaloğun devam etmesi" diye konuştu.
Çavuşoğlu ayrıca, "Ermenistan ile başlattığmız Azerbaycan'ın da desteklediği normalleşme süreci güven artırıcı adımlarla devam ediyor" ifadelerini kullandı.
KREMLIN: DAVETİNİ MEMNUNİYETLE KABUL ETTİ
Kremlin bugün, Rusya Devlet Başkanı Putin’in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna konusundaki davetini kabul ederek Türkiye’ye gideceğini duyurmuştu.
Söz konusu davete ilişkin Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Erdoğan’ın, Putin’i davet etmesini olumlu karşıladıklarını belirterek "Putin, Türk liderin davetini memnuniyetle kabul etti. Salgın durumu ve tarafların programları izin verir vermez, Putin’in bu davete icabet etmesini kararlaştırdılar. Bildiğiniz gibi, hükümetler arası komisyonların ve üst düzey işbirliği komisyonu toplantılarına ara verilmek zorunda kalındı. Sayın Erdoğan, tüm bu etkinlikleri Türkiye’de yapmaktan mutluluk duyacağını söyledi. Devlet Başkanı Putin de bu daveti memnuniyetle kabul etti" açıklamasında bulunmuştu.
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