Son dakika | Türkiye-Ermenistan görüşmesinin ilki yapıldı

14 Ocak 2022 Cuma, 15:10

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın ilişkilerin tam normalleşmesini hedefleyen müzakereleri ön şart olmadan sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan'ın, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldiği ilk toplantının ardından yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, Özel Temsilcilerin, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirdikleri ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik, ön görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Açıklamada, "Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır. Özel Temsilciler arasındaki ikinci görüşmenin yeri ve tarihi, diplomatik kanallardan bilahare belirlenecektir." ifadesine yer verildi.

Diplomatik kaynaklar, Moskova'daki ikili görüşmenin bir buçuk saat sürdüğünü belirtti.

RUSYA: POLİTİZE EDİLMEMİŞ BİR DİYALOG

Türkiye ile Ermenistan arasında Moskova'da düzenlenen görüşme sonrasında bir açıklama yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türk ve Ermeni temsilcilerin 'ortak zemin' aramaya devam etme konusunda mutabakat sağladığını belirtti.

Türkiye- Ermenistan heyetleri arasında ilki bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan ve 13 yıl sonra bir ilk olma özelliği taşıyan görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yayınlayan Rus Dışişleri, "Taraflar, şeffaflık yaklaşımı içinde ve pratik sonuçlara odaklanmış biçimde, kolaydan zora doğru küçük adımlarla ilerleyerek yapıcı, politize edilmemiş bir diyalog yürütmeye hazır olduklarını ortaya koydular" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, özel temsilciler Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın bölgede istikrar ve ekonomik refahın tesisi için iki ülke halklarının yararına olacak 'ortak zeminleri' aramaya devam etmeyi kararlaştırdığının altını çizdi.

TEMSİLCİLERİN ATANMA SÜRECİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13 Aralık 2021'de TBMM'de yaptığı konuşmada, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığının sinyallerini vermişti.

Büyükelçi Serdar Kılıç, 15 Aralık’ta Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

Ermenistan da Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci olarak atamıştı.