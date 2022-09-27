Son dakika... Azov komutanları Türkiye'de ellerini kollarını sallayarak gezebilecek

27 Eylül 2022 Salı, 08:25

İki ülke arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmesinin hemen ardından gerçekleşen geniş kapsamlı esir takası gündemdeki yerini koruyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Twitter'dan yaptığı açıklamada, beş Azov Taburu komutanın savaş sonlanıncaya dek rahat koşullarda Türkiye'ye kalacağını açıklamıştı. Nazi yanlısı komutanların ailelerini görebileceği de Zelenski'nin verdiği bilgiler arasındaydı.

ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYARAK GEZECEKLER

Fakat bu askerlerin tam olarak hangi şartlarda Türkiye'de kalacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyordu. Konuya ilişkin Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Dmitro Lubinets'ten bir açıklama geldi.

Ukrayna haber ajansı Ukrinform'a konuşan Lubinets'e göre; Azov Taburu komutanları "AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şahsi garantisi altında iyi şartlarda yaşıyorlar. Onlara yönelik güvenli, normal bir yaşam için mümkün mertebe tüm koşullar yaratıldı."

Lubinets, "Esir takası kapsamında onlar için koyulan tek şart, ülkemizde Rusya Federasyonu'na karşı savaş devam ederken, Ukrayna'ya dönmelerine yönelik kısıtlama ve yasak" dedi. Ukraynalı yetkiliye göre; Azov komutanlarının hareketlerine ilişkin herhangi bi sınırlama olmadığını, bilhassa Türkiye'de Ukrayna temsilcileri dahil olmak üzere herkesle görüşebileceklerini iifade etti.

İŞTE DİKKAT ÇEKEN O İSİMLER...

Rusya ve Ukrayna arasında dün, 24 Şubat'tan bu yana en geniş kapsamlı esir takası gerçekleşmişti. Türkiye'de kalacak olan isimler arasında yoğun çatışmalarda bulunan Azov Birliği Komutanı Yarbay Denis Prokopenko, yardımcısı Svyatoslav Palamar ve 36. Deniz Piyade Tugayı Komutanı Serhiy Volynskiy de bulunuyor.

AZOV TABURU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Azov Taburu, neo-Nazizm ile bağlantılı, neo-Nazi ve SS sembolleri ve kıyafetleri giyen ve neo-Nazi görüşlerini ifade eden üyeleri olan aşırı sağcı bir milis olarak tanımlanıyor.

Bine yakının üyesinin olduğu düşünülen ırkçı Azov Taburu, Ukrayna tarafından Rus güçlerine karşı Donbas bölgesinde kullanılıyor.