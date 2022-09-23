TKH'den 'Azov Taburu' tepkisi: 'Ülkemizin Neo-Nazilere ev sahipliği yapması büyük bir skandaldır'

23 Eylül 2022 Cuma, 11:57

Ukrayna'nın Rusya'yla yaptığı esir takası anlaşması gereği, Nazi ideolojisine yakınlığıyla bilinen ve Nazi sembollerini kullanan Azov Taburu'ndan 5 komutanın Türkiye'de kalacağı öğrenildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek duyurduğu anlaşmaya Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından sert tepki gösterildi.

"Emperyalizmin ayak işlerini yapmak Türkiye’nin dış politikası olamaz!" başlık açıklamada şöyle denildi:

“Dünya lideri propagandasıyla yandaş medya tarafından reklam edilen Erdoğan’ın dış politikada oynadığı rol, gizli anlaşmaların ortaya çıkmasıyla tel tel dökülmektedir.

Ukrayna lideri Zelensky tarafından yapılan açıklama AKP iktidarının emperyalizmin ayak işlerini üstlenmiş olduğunun kanıtıdır: "Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığımız anlaşmaya göre, 5 Azov komutanı savaş bitene kadar iyi koşullarda Türkiye’de kalacaklar. Ailelerini görebilecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, halkımızı özgürleştirme hususundaki öncü rolünden dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum."

Azov Taburu olarak bilinen silahlı güç, Ukrayna’nın faşist darbesinde rol almış bir Neo-Nazi örgütlenmesidir. Nazizmin insanlık suçu olduğu su götürmez bir gerçektir. Ülkemizin Neo-Nazilere ve faşist Azov taburu “komutanlarına” ev sahipliği yapması büyük bir skandaldır. Azov taburunun tarihinde katliamlar ve 2. Dünya Savaşı’nda Hitlerle işbirliği vardır!

Daha önce Suriye’de emperyalizminin aparatı ve vekalet savaşı veren cihatçı terör örgütlerine hamilik yaparken gördüğümüz AKP şimdi de Ukrayna faşistlerine kucak açmıştır.

Avrupa Birliği emperyalizminin çıkarları için ülkemizin sığınmacı gettosuna dönüştürülmesi gerçeği ortadayken, AKP şimdi de Ukraynalı paralı askerlere ve faşistlere ev sahipliği yapmaktadır.

Emperyalizm paralı Neo-Nazi örgütlenmelerini aparat olarak kullanırken AKP iktidarı arka kapılarda emperyalizminin ayak işlerini yapmayı dış politika zannetmektedir. AKP, emperyalizmin çıkarlarına hizmet etmeyi bırakmalıdır!

AKP dış politikası, işbirlikçi bir politikadır. AKP’nin dış politikasının temeli emperyalizme hizmet ve ayak işlerini yürütmekten başka bir şey değildir.

Ülkemizde Neo-Nazi Azov komutanlarını istemiyoruz!”