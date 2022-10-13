Son Dakika: Beyaz Saray: OPEC'in üretimi azaltma kararı Rusya'ya destek vermekle eş değer
Son dakika gelişmesi... Beyaz Saray, "OPEC+'nın petrol üretimini azaltma kararı, Rusya'ya Ukrayna savaşında manevi ve askeri destek vermekle eş değerdir" açıklamasında bulundu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Zoom üzerinden yaptığı brifingde, ABD'nin dış politikasına ilişkin gazetecilere bilgi verdi ve soruları yanıtladı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun petrol kararının ardından Suudi Arabistan ile tırmanan gerginliğe değinen Kirby şunları kaydetti:
"Ukrayna savaşında, hiçbir ülkenin Rusya'ya manevi, askeri ya da ekonomik destek vermesini istemiyoruz. OPEC+'ın aldığı karar, kesinlikle bir ekonomik destekti. Ayrıca bu karar, Putin'e bir rahatlama verdiğinden ve Putin'in savaş mekanizmasına katkı sağladığından askeri ve manevi destek kategorisindedir."
Kirby, bundan sonraki süreç için gözlem yapacaklarını ve Suudi Arabistan'ın Rusya'nın yanında olup olmadığını değerlendireceklerini, ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini değerlendirmeyi sürdüreceğini belirtti.
NE OLMUŞTU?
OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.
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