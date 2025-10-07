Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Gazze’deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için yoğun çaba gösterdiğini vurguladı.

Erdoğan, Türkiye’nin bu süreçte diplomatik temaslarını sürdürdüğünü belirterek, “Bölgede kalıcı barış ve insani güvenlik sağlanmadan istikrar mümkün değildir” mesajını verdi.

Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılmasına yönelik diplomatik girişimler de gündeme geldi.

Erdoğan, çatışmanın “adil ve kalıcı bir barışla” sonuçlanması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye’nin arabuluculuk ve diplomatik çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı.