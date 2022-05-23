Son dakika: Erdoğan'dan NATO açıklaması

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:19

Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığı’nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuşma yaptı.

Erdoğan, "Temel güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmediği bir genişleme politikasının ne bize ne de NATO'ya hiçbir hayrının dokunmayacağına inanıyoruz" dedi.

NATO'dan somut adımlar görmek istediğini dile getiren Erdoğan, "NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık, diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz." ifadesinde bulundu.