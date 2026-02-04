Son Dakika... Gerilimde yeni gelişme: İran ayrıntıları duyurdu, Beyaz Saray doğruladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "ABD ile nükleer görüşmelerin cuma günü sabah saat 10 civarında Maskat'ta yapılması planlanıyor. Gerekli tüm düzenlemeleri yapan Ummanlı kardeşlerimize minnettarım." ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray, İran'la müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Muskat'ta yapılacağını açıkladı.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, İran'la müzakerelerin yeri konusundaki sorusuna yazılı yanıt verdi.

ABD'li yetkili, İran'la nükleer müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Muskat'ta yapılacağını bildirdi.

TÜRKİYE'DE YAPILMASI PLANLANIYORDU

İran ve ABD arasındaki görüşmenin ilk olarak cuma günü bazı Arap ve Müslüman ülkelerinde gözlemci olarak katılacağı bir formatta Türkiye'de yapılması planlanıyordu. İran basınında yer alan haberlerde, görüşmenin Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağı ve dolaylı formatta yürütüleceği belirtilmiş, görüşmelerin nükleer dosya ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla sınırlı olacağı ifade edilmişti.

ABD basınının adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberlerde ise, ABD'nin İran ile cuma günü yapılması planlanan görüşmenin yerinin ve formatının değiştirilmesini reddettiği iddia edilmişti. Haberlerde, ABD'li yetkililerin yer değişikliği talebini değerlendirdikleri ancak bugün bu talebi reddetmeye karar verdikleri aktarılmıştı. ABD'li yetkililer, "Onlara ya böyle ya da hiç yok dedik, onlar da 'Tamam, o zaman hiç yok' dediler" ifadelerini kullanmıştı. Yetkililer, ayrıca İranlıların ilk formata geri dönmeye istekli olmaları halinde, ABD'nin bu hafta veya gelecek hafta görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

Yetkililer, ABD'nin İran ile hızlı bir şekilde gerçek bir anlaşmaya varmak istediğini aksi takdirde başka seçeneklere yönelebileceklerini ifade etmişti. ABD, İran’ın nükleer programın yanı sıra balistik füzelerin ve Orta Doğu’da finanse ettiği vekil güçlerin de görüşmelere dahil edilmesini istiyor.