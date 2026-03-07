Son dakika... İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, komşu ülkelerden özür diledi: 'Bize saldırmayana saldırmayız'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yayımladığı görüntülü mesajda İran halkına seslenerek ülkenin saldırılar karşısında teslim olmayacağını söyledi.

Pezeşkiyan konuşmasına, İran’ın dini lideri ve üst düzey komutanların hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye dileklerini ileterek başladı. Ayrıca bombardımanlarda hayatını kaybeden öğrenciler için de başsağlığı diledi.

İsrail ve müttefiklerini uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayan Pezeşkiyan, saldırılarda okul ve hastanelerin de hedef alındığını söyledi.

Pezeşkiyan, ülkedeki tüm vatandaşlara birlik çağrısı yaparak şunları söyledi:

“İranlı olan ve İran’da yaşayan herkes, dini ya da mezhebi ne olursa olsun ülkemizin toprak bütünlüğünü savunmak için birlik içinde olmalı. Bu birlik, düşmanlarımızın planlarını boşa çıkaracaktır.”

Cumhurbaşkanı, halkın desteğine teşekkür ederek mevcut krizden çıkmak için tüm siyasi ve toplumsal ayrılıkların bir kenara bırakılması gerektiğini ifade etti.

“TESLİMİYET HAYALİ DÜŞMANLARIN MEZARINDA KALACAK”

Pezeşkiyan, İran’ın hiçbir koşulda teslim olmayacağını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Koşulsuz teslim olacağımızı düşünenler bu hayallerini mezara götürsün. Biz uluslararası hukuk ve insanlık ilkelerine bağlıyız. Hiç kimsenin İran’ın haklarını görmezden gelmesine izin vermeyeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran’dan bazı komşu ülkelere yönelik saldırılar gerçekleştiğini belirterek bu durum nedeniyle özür diledi.

Pezeşkiyan, komutanların hayatını kaybetmesinin ardından İran silahlı kuvvetlerinin “ateş serbest” yetkisiyle hareket ettiğini ve ülkenin savunması için gerekli adımları attığını söyledi.

“KOMŞULARIMIZA SALDIRMAK İSTEMİYORUZ”

İran’ın komşu ülkelere saldırı niyetinin olmadığını belirten Pezeşkiyan, bölgedeki ülkelerle birlikte barış ve istikrarın sağlanması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, geçici liderlik konseyi tarafından alınan karara göre İran ordusuna komşu ülkelere saldırmama talimatı verildiğini, ancak bu ülkelerden İran’a saldırı yapılması durumunda karşılık verileceğini söyledi.

Pezeşkiyan, hükümetin tüm üyeleriyle birlikte savaş koşullarına rağmen ülke için çalışmaya devam ettiğini belirtti.

“Biz bu halkın hizmetkârıyız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ne yazık ki savaş var ve buna hazırlıklı olmak zorundayız” diyen Pezeşkiyan, İran halkının her koşulda birlik içinde olduğunu vurguladı.

“KOMŞULARIMIZ EMPERYALİZMİN OYUNCAĞI OLMASIN”

Pezeşkiyan ayrıca bazı bölgesel aktörlere seslenerek şu uyarıda bulundu:

“Komşu ülkeler ve bazı gruplar bu fırsatı kullanarak İran’a saldırmayı düşünüyorsa, emperyalizmin oyuncağı olmamaları gerekir.”

Cumhurbaşkanı, İsrail ve ABD’yi destekleyen aktörleri de sert sözlerle eleştirerek bunun “soykırım politikalarına ortak olmak” anlamına geldiğini savundu.