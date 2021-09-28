Son dakika... İsveç'in Gothenburg kentinde patlama
İsveç'in Gothenburg kentinde sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Bir binada meydana gelen patlama nedeniyle 25 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sabah saatlerinde İsveç'in Gothenburg kentinde bir binada yaşanan patlamada 25 kişi hastaneye kaldırıldı.
Konuya ilişkin bilgi radyo kanalı SR'da yer aldı.
İsveç polisi konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Acil yardım kuruluşları binayı boşaltmaya ve binada süren yangınları söndürmeye çalıştıklarını ifade etti.
Gothenburg bölgesi acil yardım kuruluşları "Birçok daire ve merdivenler patlamadan etkilenmiş durumda. Şu anda patlamaya neyin yol açtığı bilinmiyor" açıklamasında bulundu.
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