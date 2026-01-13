Erdoğan'ı kızdıracak anket yayımlandı... İşte AKP Türkiye'si: Toplum endişeli, öfkeli ve mutsuz!

GÜNDEMAR Araştırma hem 2025 yılı değerlendirmesi hem de 2026 yılı beklentisini kapsayan bir araştırma yayımladı.
Toplumun yaklaşık dörtte üçü 2025 yılının genel olarak kötü geçtiğini belirtirken, ekonomik gidişatın kötü olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 82 oldu. 2026 yılında Türkiye ekonomisinin "iyi" olacağına inanların oranı yalnızca yüzde 12 oldu.
Yurttaşın yüzde 29'u 2026'ın 2025 yılı gibi benzer şekilde devam edeceğine inanırken, "kötü olacak" diyenlerin oranı yüzde 56 oldu.
2025 yılında Türkiye için genel gidişin kötü olduğuna inanan vatandaş, yüzde 77’lik bir oranla “adalet ve hukuk sisteminin” de kötü gittiğini belirtiyor.
ÖNCELİK "EKONOMİ"
Yurttaşın 2026 yılı için önceliği ise yüzde 66 ile ekonomik durum, yüzde 18 ile “adalet ve hukukun üstünlüğü” oldu.
20-26Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye genelindeki 60 ilini kapsayan ve örneklem büyüklüğü 2.365 kişiden oluşan araştırma sonuçları ile ilgili olarak GÜNDEMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat şunları söyledi:
“Yaptığımız araştırmada 2025 yılına ilişkin yılı “kötü” olarak değerlendirenlerin oranı, “iyi” diyenlerin çok üzerinde seyretmektedir. Bu tablo, yıl boyunca yaşanan ekonomik, siyasal ve toplumsal gelişmelerin toplum nezdinde kalıcı bir olumsuzluk algısı ürettiğini göstermektedir. Toplumun yarıdan fazlası, 2026 yılının ekonomik açıdan daha kötü olacağı kanaatindedir. “İyi olacak” beklentisi sınırlı bir kesimde kalırken, geniş bir çoğunluk ekonomik sorunların ya kötüleşeceğini ya da mevcut düzeyde süreceğini düşünmektedir. Bu tablo, ekonomik krizin geçici bir dalgalanma değil, süreğen bir yaşam koşulu olarak algılandığını ortaya koymaktadır.
Yine aynı şekilde toplumun büyük bölümü siyasetin 2026’da daha gergin ve istikrarsız bir siyasal iklimde geçeceğini düşünmektedir. Bu durum, siyasal kutuplaşmanın geçici bir dönemsel kriz değil, kalıcı bir siyasal atmosfer olarak algılandığını göstermektedir. Nitekim adalet ve hukuk sistemine ilişkin beklentiler, toplumsal güvensizliğin en derinleştiği alanlardan biridir. Kamuoyunun çoğunluğu, 2026 yılında adalet sisteminin daha iyi bir noktaya evrileceğine inanmamaktadır. Genel olarak 2026 beklentileri, toplumunun geleceğe dair güçlü bir iyimserlikten ziyade temkinli bir kabulleniş ve yaygın bir güvensizlik içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Toplum, büyük vaatlerden çok öngörülebilirlik, adalet ve ekonomik güvenlik talep etmektedir. Bu beklentilerin karşılanamaması durumunda, umutsuzluk duygusunun daha da derinleşmesi ve toplumsal bağların zayıflaması riski güçlenmektedir.”
DÖRT KİŞİDEN ÜÇÜ: 2025 KÖTÜYDÜ
"Geride bıraktığımız 2025 yılını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıtlar şöyle oldu:
‘İyi’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 50;
MHP seçmeninde yüzde 38;
CHP seçmeninde yüzde 6;
İYİ Parti seçmeninde yüzde 6;
DEM Parti seçmeninde yüzde 16;
Diğer Parti seçmenlerinde yüzde 16.
‘Kötü’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 49;
MHP seçmeninde yüzde 59;
CHP seçmeninde yüzde 93;
İYİ Parti seçmeninde yüzde 91;
DEM Parti seçmeninde yüzde 78;
Diğer Parti seçmenlerinde yüzde 83.
2025’TE EKONOMİ DE KÖTÜYDÜ
"2025 yılı boyunca Türkiye ekonomisinin genel gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıtlar ise şöyle oldu:
‘İyi’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 47;
MHP seçmeninde yüzde 23;
CHP seçmeninde yüzde 3;
İYİ Parti seçmeninde yüzde 3;
DEM Parti seçmeninde yüzde 10;
Diğer Parti seçmenlerinde yüzde 10.
‘Kötü’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 52;
MHP seçmeninde yüzde 74;
CHP seçmeninde yüzde 96;
İYİ Parti seçmeninde yüzde 93;
DEM Parti seçmeninde yüzde 84;
Diğer Parti seçmenlerinde yüzde 89.
GIDA FİYATLARI BEL BÜKTÜ
2025 yılı boyunca sizi ve ailenizi ekonomik açıdan en çok zorlayan konular hangileri oldu?
‘Market ve temel gıda fiyatları’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 64,
MHP seçmeninde yüzde 79,
CHP seçmeninde yüzde 76,
İYİ Parti seçmeninde yüzde 83,
DEM Parti seçmeninde yüzde 69,
Diğer Partilerin seçmenlerinde yüzde 69 oranında.
‘Kira ve konut giderleri’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 36,
MHP seçmeninde yüzde 50,
CHP seçmeninde yüzde 40,
İYİ Parti seçmeninde yüzde 29,
DEM Parti seçmeninde yüzde 30,
Diğer Partilerin seçmenlerinde yüzde 41 oranında.
‘Elektrik, doğalgaz ve su faturaları’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 40,
MHP seçmeninde yüzde 63,
CHP seçmeninde yüzde 46,
İYİ Parti seçmeninde yüzde 35,
DEM Parti seçmeninde yüzde 59,
Diğer Partilerin seçmenlerinde yüzde 35 oranında.
‘Gelirimin / maaşımın yetersizliği’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 25,
MHP seçmeninde yüzde 13,
CHP seçmeninde yüzde 43,
İYİ Parti seçmeninde yüzde 57,
DEM Parti seçmeninde yüzde 33,
Diğer Partilerin seçmenlerinde yüzde 48 oranında.
YÜZDE 77 HUKUKA GÜVENMİYOR
2025 yılı boyunca Türkiye'de adalet ve hukuk sisteminin işleyişini genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
‘İyi’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 55;
MHP seçmeninde yüzde 38;
CHP seçmeninde yüzde 5;
İYİ Parti seçmeninde yüzde 1;
DEM Parti seçmeninde yüzde 14;
Diğer Parti seçmenlerinde yüzde 10.
‘Kötü’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 41;
MHP seçmeninde yüzde 58;
CHP seçmeninde yüzde 94;
İYİ Parti seçmeninde yüzde 94;
DEM Parti seçmeninde yüzde 85;
Diğer Parti seçmenlerinde yüzde 86.
ADALET EŞİT UYGULANMIYOR
2025 yılı boyunca adalet ve hukuk alanında sizi en çok zorlayan/rahatsız eden konular hangileri oldu?
‘Adaletin herkese eşit uygulanmadığı düşüncesi’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 49,
MHP seçmeninde yüzde 46,
CHP seçmeninde yüzde 83,
İYİ Parti seçmeninde yüzde 97,
DEM Parti seçmeninde yüzde 83,
Diğer Partilerin seçmenlerinde yüzde 68 oranında.
‘Uzun süren dava ve yargılama süreçleri’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 40,
MHP seçmeninde yüzde 58,
CHP seçmeninde yüzde 41,
İYİ Parti seçmeninde yüzde 30,
DEM Parti seçmeninde yüzde 2,
Diğer Partilerin seçmenlerinde yüzde 45 oranında.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ YOK
2025 yılı boyunca Türkiye'de ifade özgürlüğünün genel durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
‘İyi’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 72;
MHP seçmeninde yüzde 50;
CHP seçmeninde yüzde 5;
İYİ Parti seçmeninde yüzde 6;
DEM Parti seçmeninde yüzde 25;
Diğer Parti seçmenlerinde yüzde 20.
‘Kötü’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 26;
MHP seçmeninde yüzde 46;
CHP seçmeninde yüzde 94;
İYİ Parti seçmeninde yüzde 89;
DEM Parti seçmeninde yüzde 70;
Diğer Parti seçmenlerinde yüzde 77.
TOPLUM ENDİŞELİ, ÖFKELİ VE MUTSUZ
2025 yılını genel olarak düşündüğünüzde, duygu durumunuzu hangisi en iyi yansıtır?
‘Endişeli’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 31,
MHP seçmeninde yüzde 38,
CHP seçmeninde yüzde 39,
İYİ Parti seçmeninde yüzde 18,
DEM Parti seçmeninde yüzde 49,
Diğer Partilerin seçmenlerinde yüzde 41 oranında.
‘Öfkeli’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 4,
MHP seçmeninde yüzde 12,
CHP seçmeninde yüzde 6,
İYİ Parti seçmeninde yüzde 4,
DEM Parti seçmeninde yüzde 6,
Diğer Partilerin seçmenlerinde yüzde 9 oranında.
2026 YILI VATANDAŞ BEKLENTİLERİ
Sizce 2026 yılında Türkiye ekonomisi genel olarak nasıl olacak?
‘İyi olacak’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 33,
MHP seçmeninde yüzde 11,
CHP seçmeninde yüzde 3,
İYİ Parti seçmeninde yüzde 5,
DEM Parti seçmeninde yüzde 4,
Diğer Partilerin seçmenlerinde yüzde 8 oranında.
‘Benzer şekilde devam edecek’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 35,
MHP seçmeninde yüzde 68,
CHP seçmeninde yüzde 14,
İYİ Parti seçmeninde yüzde 30,
DEM Parti seçmeninde yüzde 30,
Diğer Partilerin seçmenlerinde yüzde 34 oranında.
‘Kötü olacak’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 29,
MHP seçmeninde yüzde 9,
CHP seçmeninde yüzde 82,
İYİ Parti seçmeninde yüzde 62,
DEM Parti seçmeninde yüzde 56,
Diğer Partilerin seçmenlerinde yüzde 56 oranında.
2026’DA EKONOMİ DAHA DA KÖTÜ OLACAK
2026 yılında sizin ekonomik durumunuz 2025'e göre nasıl olacak?
‘İyi olacak’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 40,
MHP seçmeninde yüzde 15,
CHP seçmeninde yüzde 4,
İYİ Parti seçmeninde yüzde 8,
DEM Parti seçmeninde yüzde 13,
Diğer Partilerin seçmenlerinde yüzde 7 oranında.
‘Aynı kalacak’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 34,
MHP seçmeninde yüzde 69,
CHP seçmeninde yüzde 16,
İYİ Parti seçmeninde yüzde 18,
DEM Parti seçmeninde yüzde 6,
Diğer Partilerin seçmenlerinde yüzde 30 oranında.
‘Kötü olacak’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 20,
MHP seçmeninde yüzde 9,
CHP seçmeninde yüzde 78,
İYİ Parti seçmeninde yüzde 66,
DEM Parti seçmeninde yüzde 78,
Diğer Partilerin seçmenlerinde yüzde 60 oranında.
SİYASETTE İSTİKRAR YOK
Sizce 2026 yılında Türkiye'de siyaset genel olarak nasıl bir yönde ilerler?
‘Daha sakin ve istikrarlı olur’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 23,
MHP seçmeninde yüzde 15,
CHP seçmeninde yüzde 2,
İYİ Parti seçmeninde yüzde 7,
DEM Parti seçmeninde yüzde 7,
Diğer Partilerin seçmenlerinde yüzde 6 oranında.
‘Benzer şekilde devam eder’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 40,
MHP seçmeninde yüzde 16,
CHP seçmeninde yüzde 16,
İYİ Parti seçmeninde yüzde 28,
DEM Parti seçmeninde yüzde 49,
Diğer Partilerin seçmenlerinde yüzde 35 oranında.
‘Daha gergin ve istikrarsız olur’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 32,
MHP seçmeninde yüzde 62,
CHP seçmeninde yüzde 81,
İYİ Parti seçmeninde yüzde 61,
DEM Parti seçmeninde yüzde 37,
Diğer Partilerin seçmenlerinde yüzde 58 oranında.
2026’NIN ÖNCELİĞİ YİNE EKONOMİ
2026 yılında sizin için en önemli öncelikli konu hangisidir?
‘Ekonomik durum’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 60,
MHP seçmeninde yüzde 69,
CHP seçmeninde yüzde 72,
İYİ Parti seçmeninde yüzde 76,
DEM Parti seçmeninde yüzde 56,
Diğer Partilerin seçmenlerinde yüzde 63 oranında.
‘Adalet ve hukukun üstünlüğü’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 17,
MHP seçmeninde yüzde 16,
CHP seçmeninde yüzde 21,
İYİ Parti seçmeninde yüzde 3,
DEM Parti seçmeninde yüzde 3,
Diğer Partilerin seçmenlerinde yüzde 27 oranında.
YÜZDE 63: 2026 İÇİN UMUTSUZUM
Önümüzdeki yıla ilişkin genel beklentinizi nasıl tanımlarsınız?
‘Umutluyum’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 72,
MHP seçmeninde yüzde 38,
CHP seçmeninde yüzde 12,
İYİ Parti seçmeninde yüzde 15,
DEM Parti seçmeninde yüzde 30,
Diğer Partilerin seçmenlerinde yüzde 22 oranında.
‘Umutsuzum’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 24,
MHP seçmeninde yüzde 59,
CHP seçmeninde yüzde 87,
İYİ Parti seçmeninde yüzde 81,
DEM Parti seçmeninde yüzde 69,
Diğer Partilerin seçmenlerinde yüzde 74 oranında.