Son dakika... KKTC'de yeni hükümet kuruldu

Son dakika gelişmesi... KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.

AA
05 Kasım 2021 Cuma, 15:23
Son dakika... KKTC'de yeni hükümet kuruldu
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Kuzey Kıbrıs'ta Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu. Yeni kabine KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından  onaylandı. Kuzey Kıbrıs'ta yeni kabine şöyle oluştu:

Başbakan Faiz Sucuoğlu

Sağlık Bakanı Ali Pilli Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğtuloğlu

İçişleri Bakanı Kutlu Evren

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu

Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu

Maliye Bakanı Dursun Oğuz

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman


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