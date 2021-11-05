Son dakika... KKTC'de yeni hükümet kuruldu
Son dakika gelişmesi... KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.
Kuzey Kıbrıs'ta Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu. Yeni kabine KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylandı. Kuzey Kıbrıs'ta yeni kabine şöyle oluştu:
Başbakan Faiz Sucuoğlu
Sağlık Bakanı Ali Pilli Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğtuloğlu
İçişleri Bakanı Kutlu Evren
Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu
Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu
Maliye Bakanı Dursun Oğuz
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman
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