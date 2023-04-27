Son Dakika: Kremlin'den 'Erdoğan' açıklaması
Son dakika haberi... Rusya ile Türkiye, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk yakıt yüklemesini yapmaya hazırlanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşecek. Öte yandan Kremlin, Erdoğan'ın sağlık sorunlarına dair haberlere yönelik bilgilerinin olmadığını belirtti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde katıldığı Ülke TV- Kanal 7 ortak yayını sırasında rahatsızlandı. Canlı yayına ara verilirken Erdoğan, seçim kampanyası sırasında midesini üşüttüğünü belirtti.
Erdoğan'ın bugün "Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme" törenine canlı bağlantı ile katılacağı açıklandı. Rusya ile Türkiye, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk yakıt yüklemesini yapmaya hazırlanırken Kremlin'den 'son dakika' açıklaması geldi.
Reuters haber ajansının haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşecek.
Öte yandan Kremlin, Erdoğan'ın sağlık sorunlarına dair haberlere yönelik bilgilerinin olmadığını belirtti. Sosyal medyada dün akşam saatlerinde Putin'in, Erdoğan'ın sağlık sorunlarıyla ilgili Kremlin'e gittiğini iddia eden görüntüler paylaşılmıştı.
Mersin Akkuyu Nükleer Santrali, Rusya'nın devlet nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından inşa edildi.
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