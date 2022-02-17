Son dakika: Lavrov: ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD’ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceğiz" dedi.

İHA
17 Şubat 2022 Perşembe, 13:27
Son dakika: Lavrov: ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceğiz
Abone Ol google-news

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan alıntı yapan TASS haber ajansı, Rusya'nın ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubunu göndereceğini duyurdu.

Lavrov, Moskova'nın mektubu kamuoyuna açıklayacağını söyledi. Rusya Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına izin verilmemesini talep ediyor, Washington ve Brüksel ise şimdiye kadar bu konuda söz vermeyi reddetti.

Güvenlik önerilerinin tüm alanlarıyla ilgili görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

Lavrov ayrıca Belarus ile gerçekleşen ortak askeri tatbikatın 20 Şubat'ta sona ereceğini de duyurdu.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler