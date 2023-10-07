Son Dakika... Netanyahu’dan kritik açıklama: 'Tüm siviller terk etsin'

Son dakika haberi... İsrail Başbakanı Netanyahu, tüm askeri güçlerini kullanacaklarını belirterek Gazze sakinlerinin bölgeden çıkmasını istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2023 - 23:02
Son Dakika... Netanyahu’dan kritik açıklama: 'Tüm siviller terk etsin'
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İsrail ve Filistin arasındaki gerilim devam ederken İsrail Başbakanı Netanyahu'dan açıklama geldi.

Netanyahu, tüm askeri güçlerini kullanacaklarını belirterek Gazze sakinlerinin bölgeden çıkmasını istedi.

Netanyahu "Hamas kadınları, çocukları ve yaşlıları öldürdü. Bu kara gün için intikam alacağız. Hamas'ın saklandığı her yere ulaşacağız" açıklamasında bulundu.

Netanyahu, İsrail halkına Hamas'tan 'güçlü intikam' alacaklarının sözü verirken esirlerin güvenliğinden Hamas'ın sorumlu tutulacağını ve İsrail'in onlara zarar veren herkesle hesaplaşacağını da söyledi.


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