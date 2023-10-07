İsrail, Gazze'de 14 katlı binayı vurdu!

İsrail, Hamas’ın saldırılarının ardından Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında 14 katlı binayı vurdu.

İHA
Yayınlanma: 07.10.2023 - 21:25
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İsrail, Hamas’ın saldırılarının ardından Gazze’ye hava operasyonları düzenliyor.

İsrail savaş uçakları tarafından Gazze’nin Rimal Mahallesi’ne düzenlenen hava saldırısında 14 katlı bir bina füzelerle vuruldu.

Yetkililer, 100’den fazla ailenin binada yaşadığını belirtirken ölü sayısına ilişkin net bir rakam vermedi.


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