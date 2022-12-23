Son Dakika... Paris'te silahlı saldırı: iki ölü, çok sayıda yaralı

23 Aralık 2022 Cuma, 14:59

Paris savcısı, saldırganın Paris'in merkezi bir bölgesinde ateş açıp çok sayıda kişiyi yaraladığını duyurdu.

AFP'nin haberine göre savcı, 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre silahlı saldırgan yakalandı, yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Polis geniş güvenlik önlemleri aldı, bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Paris polisi, Rue d'Enghien'de meydana gelen saldırıyı incelediklerini açıkladı ve halkı bölgeden uzak durmaya çağırdı.

Savcılık, olayla ilgili olarak 69 yaşında bir adamın tutuklandığını açıkladı.

Savcılık, Paris'in 10. bölgesinde gerçekleşen saldırı olayının sona erdiğini düşündüklerini söyledi.

Paris yerel gazetesi Le Parisien, saldırının Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında gerçekleştiğini ifade etti.

AFP'ye konuşan bir polis, "Saldırgan silahıyla birlikte yakalandı. Tehlike sona erdi. Şu aşamada saldırganın niyeti bilinmiyor" dedi.