Paris'te trafo arızası: 125 bin ev elektriksiz kaldı
Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan trafo arızası nedeniyle 125 bin ev elektriksiz kaldı.
Fransız elektrik şebekesi operatörü RTE, Fransa'nın başkenti Paris'teki yaklaşık 125 bin evin Perşembe gecesi bir trafo arızası nedeniyle geçici olarak elektriksiz kaldığını, durumun daha sonra normale döndüğünü bildirdi.
RTE'ye göre elektrik kesintisi, enerji şirketi Enedis'in trafo arızasından kaynaklandı. Arızanın Paris'in 3, 4 ve 5. bölgelerini etkilediği kaydedildi.
Fransız yetkililerin 9 Aralık'ta bazı bölgelerde test amaçlı elektrik kesintileri gerçekleştirmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz hafta RTE, Fransa'nın bazı bölgelerinde tüketimin en yoğun olduğu 08:00-13:00 ve 18:00-20:00 saatleri arasında kısa süreli elektrik kesintilerinin yaşanabileceğini bildirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz günlerde bir gazetecinin Fransa'da bu kış yaşanması muhtemel elektrik kesintilerine ilişkin sorusuna sert tepki göstererek, insanları "saçma senaryolarla" korkutmaktan vazgeçmeye çağırmıştı.
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