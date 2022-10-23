Son dakika: Rus askeri uçağı düştü
Rusya'nın Irkutsk kentinde, iki katlı bir konutun üstüne askeri uçak düştü.
Rusya'nın Irkutsk kentinde, Su-30 tipi savaş uçağı iki katlı bir konutun üzerine düştü.
Irkutsk kenti valisi Igor Kobzev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada "Uçak iki katlı bir konutun üzerine düştü. Oraya doğru yola çıkıyorum" dedi.
Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada ise uçağın düşmesi ile 200 metrekarelik bir alanda yangın çıktığı bildirildi.
Henüz ölü ve yaralılar hakkında bilgi paylaşılmadı.
Irkutsk kentinde gerçekleşen olay, Rusya'da yaşanan ikinci savaş uçağı kazası oldu. Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçağı 18 Ekim'de Yeyks kentinde, bir konutun üzerine düşmüştü.
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