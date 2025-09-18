Son Dakika... Rusya açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı var!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.09.2025 22:30:00
Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tsunami uyarısı yapıldı.

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Petropavlovsk-Kamchatsky kentinin 145 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin Hawaii'deki Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yayınladı.

Depremdeki can ve mal kaybı olup olamadığı henüz bilinmiyor.

