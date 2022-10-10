Son Dakika: Rusya'dan Türkiye açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Erdoğan'ın Ukrayna ile müzakerelere ev sahipliği teklifinin Putin-Erdoğan görüşmesinde gündeme gelebileceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2022 Pazartesi, 13:00
Son Dakika: Rusya'dan Türkiye açıklaması
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Rusya, Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlayan işgalinin ilk haftalarından bu yana en kapsamlı saldırıları düzenledi.. Ukrayna'nın başkenti Kiev, Lviv, Dnipro ve Zaporijya'da peş peşe patlamalar meydana geldi. 

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'daki saldırılara yönelik açıklamada "Tüm bunlar özel askeri operasyon kapsamında oluyor. Elbette operasyonun önemli kısımları başkomutana bildirilmeden yürütülmüyor" ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca Kazakistan'daki güvenlik zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşebileceğini belirtti.

Peskov açıklamasında "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir" ifadelerini kullandı.

 


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