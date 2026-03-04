Son dakika... Trump'ın tehdidinin ardından İspanya Başbakanı Sanchez'den ilk açıklama: 'Biz bu felakete karşıyız'

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis’te gerçekleştirdiği görüşmenin ardından dün basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, ABD’nin askeri üsleri konusunda İspanya ile yaşanan tartışmaya değinerek Madrid yönetimine tepki gösterdi. İspanya’nın üslerin kullanılamayacağı yönünde bir tutum sergilediğini savunan Trump, “İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez” dedi.

TRUMP: HAZİNE BAKANI'NA İSPANYA İLE TÜM TİCARİ İLİŞKİLERİ KESMESİNİ SÖYLEDİM

Trump, İspanya ile ticari ilişkilerin kesilmesi için Hazine Bakanı Scott Bessent’e talimat verdiğini belirterek, “İspanya şu an berbat durumda. Hazine Bakanı Scott Bessent’a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim” ifadelerini kullandı.

Trump, Avrupa ülkelerinin ABD ve İsrail’e daha fazla destek vermesi gerektiğini de dile getirdi.

Trump, İngiltere’nin Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia Adası’nın kiralanmasına ilişkin politikasını da eleştirerek, “İngiltere de iş birliğinden oldukça uzak. İngiltere'nin tavrı şok edici ama Churchill döneminde yaşamıyoruz. Diego Garcia Adası’nı yüz yıllığına aptalca kiraladılar” dedi.

İSPANYA BAŞBAKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Trump'ın İspanya'yı tehdidinin ardından Başbakan Sanchez ilk kez konuştu.

İspanyol lider, "İran Savaşı, dünyayı daha güvensiz bir yere dönüştürdü. Biz bu felakete karşıyız. İran'daki savaş daha adil bir uluslararası düzen sağlamayacak" dedi.

Başbakan Sanchez, İspanya'nın savaşa karşı olduğunu ve İran'daki savaşın dünyayı daha adil ve güvenli yapmayacağını belirtti.

Sanchez'in açıklamaları şöyle:

"İran Savaşı, dünyayı daha güvensiz bir yere dönüştürdü. Biz bu felakete karşıyız. Savaşa karşıyız. İran'daki savaş daha adil bir uluslararası düzen sağlamayacak. Bölgedeki ülkelerle barış ve diplomasi için beraber çalışacağız. İnsanlığın felaketi böyle başlar. Milyonlarca insanın kaderiyle Rus ruleti oynanmaz."