Son dakika... Trump'tan yeni hamle: 'Venezuela'dan gelen kartellere saldıracağız!'

ABD Başkanı Donald Trump, Quantico Deniz Piyade Üssü'nde üst düzey askeri liderlerle buluşması öncesi Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, "Ülkemize deniz yoluyla uyuşturucu girişi yok. Şimdi karadan gelen kartellere bakacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

NE OLMUŞTU?

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela kıyılarına "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro​​​​​​​ da buna karşılık ülkede 4,5 milyonluk milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.