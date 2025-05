Son Dakika... Trump'ın çağrısının ardından... Zelenski: Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile ön koşulsuz ve doğrudan görüşmelerin 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılmasını önermişti. Putin ile görüşen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da, "Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır" ifadelerini kullandığı kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'tan söz konusu öneriye, "Ukrayna derhal kabul etmeli. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine perşembe günü Türkiye'de bir araya gelerek kanlı savaşa bir son verilmesini müzakere etmek istiyor" çağrısı gelmişti.

Bu çağrıların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes beklediklerini söyleyerek, "Ben perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim. Şahsen. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramaz" ifadelerini kullandı.

We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…