Son dakika... Ukrayna açıkladı: Rus gemisi vuruldu
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Berdyansk Limanı'nda bir Rus çıkarma gemisinin vurulduğunu açıkladı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Deniz Kuvvetleri’ne ait Orsk adlı çıkarma gemisinin Berdyansk Limanı'nda vurulduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Rusya’nın Karadeniz Filosu’ndaki Orsk çıkarma gemisi, işgal edilen Berdyansk limanında vuruldu” denildi.
Bakanlıktan paylaşılan fotoğrafta, gemide büyük çaplı yangın çıktığı görüldü.
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