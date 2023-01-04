Son Sovyet Parlamento başkanı öldü
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son parlamento başkanı Ruslan Hasbulatov, 80 yaşında yaşında yaşamını yitirdi.
Rus basınında yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Çeçenistan ile 'Barış Planı'na karşı çıkan son Sovyet Parlamento Başkanı Hasbulatov, Moskova dışındaki evinde öldü.
İnsan hakları aktivisti Aleksander Çerkasov, Çeçen asıllı Hasbulatov'un Çeçen köyü Tolstoi-Yurt'a defnedileceğini söyledi. Çerkasov, Hasbulatov'un ölüm nedeni hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi.
Hasbulatov, Sovyetler Birliği'nin 1991'de çöküşünün ardından dönemin başkanı Yeltsin tarafından Yüksek Sovyet olarak adlandırılan Rus parlamentosunun başkanlığına atandı.
Sovyetler Birliği'nin son günlerinde 1991 Ağustos darbesine Yeltsin ile direnen Hasbulatov, daha sonra Yeltsin'in siyasi rakibi oldu. Hasbulatov, 1993 Ekim isyanında Yeltsin'in parlamento binasını basmak üzere tanklar gönderdi.
1942 yılında Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de doğan Hasbulatov, 2003 yılında Çeçenistan cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyledi, ancak daha sonra bundan vazgeçti.
Hasbulatov, Putin'in 1999'da Çeçenistan için hazırladığı "barış planına" karşı çıkmış, bunun yerine uzun süren savaşı sona erdirmek için ayrılıkçılarla müzakerelerin gerekli olduğunu savunmuştu.
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