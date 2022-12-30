Rus patenci Valiyeva 'Wednesday' dansıyla piste çıktı

Daha sonra 'Addams Ailesi' şarkısının bir versiyonuyla gösterisine başladı.

Bazı teknik buz pateni hareketleriyle serpiştirilen ürkütücü bir girişten sonra, Valiyeva gösterisine başlayacağı sırada ise The Cramps'ın 'Goo Goo Muck' şarkısı çalmaya başladı.



