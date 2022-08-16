Şoygu: Avrupa'nın güvenliği, Soğuk Savaş'ın zirvesinden daha kötü durumda

16 Ağustos 2022 Salı, 12:54

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, katıldığı Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sergey Şoygu, Rusya'nın, Ukrayna'da "özel askeri operasyonu" başlatmasının ardından tek kutuplu dünya düzeninin sonunun geldiğini ifade etti.

Şoygu, "ABD ve müttefiklerinin koşulsuz egemenliği geçmişte kaldı. 24 Şubat 2022'de Ukrayna'da özel bir operasyonun başlaması tek kutuplu dünyanın sonunu işaret etti" dedi.

Şoygu, Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı planladığı iddia edilen bir nükleer veya kimyasal saldırıyla ilgili yayılan haberlerin yalan olduğunu söyledi.

Şoygu ayrıca, "Kitle medyası, özel bir operasyon sırasında Rus taktik nükleer silahlarının kullanıldığı veya kimyasal silah kullanmaya hazır olduğu iddiasıyla ilgili spekülasyonlar yayıyor. Tüm bu bilgiler kesinlikle bir yalandır" dedi.

'AVRUPA'NIN GÜVENLİK DURUMU SOĞUK SAVAŞ'IN ZİRVESİNDEN DAHA KÖTÜ DURUMDA'

Sergey Şoygu, ABD'den önemli askeri kuvvetlerin Avrupa'ya "çoktan konuşlandırıldığını" ve Doğu ve Orta Avrupa'daki NATO birliklerinin sayısının önemli ölçüde "arttığını" dile getirdi.

Şoygu, "Avrupa'da güvenlik durumu Soğuk Savaş'ın zirvesindekinden daha kötü. NATO'nun askeri faaliyetleri, en saldırgan Rus karşıtı yönelimi kazandı" ifadelerini kullandı.