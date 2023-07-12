SpaceX kendi rekorunu kırdı: Musk'tan mars iddiası

Yayınlanma: 12.07.2023 - 08:01

Güncelleme: 12.07.2023 - 08:01

SpaceX, Starlink uydularını yörüngeye taşıma görevini başarıyla tamamlayarak yeniden kullanılan roketleri fırlatmadaki kendi rekorunu kırdı.

Şirket, pazar gecesi Florida'daki Cape Canaveral'da yer alan Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan Falcon 9 roketiyle 22 internet uydusunu fırlattı ve ardından bu ilk aşama iticiyi Atlantik Okyanusu'ndaki bir drone gemisine indirdi.

Bu, B1058 Falcon 9 roket iticisinin 16. fırlatma ve inişiydi ve SpaceX, nihayet hurdaya çıkarılmadan önce 4 fırlatma daha gerçekleştirebilmesini umuyor.

Starlink uyduları kalkıştan yaklaşık bir saat sonra alçak Dünya yörüngesine yerleştirilerek SpaceX'in uzay tabanlı internet ağını daha da güçlendirdi.

Halihazırda Dünya'nın yörüngesinde 4 binden fazla aktif Starlink uydusu bulunuyor ve kullanıcılara yüksek hızlı internet sağlıyor.

En yeni Starlink'ler, isimlerine rağmen SpaceX'in önceki nesil Starlink'lerinden daha büyük olan V2 Mini'ler. SpaceX'e göre, iyileştirilmiş bu uydular "önceki versiyonlara kıyasla uydu başına 4 kat daha fazla kapasiteye" sahip.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, bunlar, SpaceX'in dev Starship roketi çalışır hale gelir gelmez onunla birlikte fırlatılacak V2 Starlink uydularının "mini" versiyonları.

SpaceX kısa süre önce Teksas'taki Starbase tesisinde Starship roketinin 6 motorlu statik ateşleme testini tamamlamış ama önceki aylarda ilk yörünge görevinde başarısız olmuştu.

Roketi Artemis ay programı kapsamında kullanması için şimdiden NASA'yla milyarlarca dolarlık sözleşmeler imzalayan SpaceX, 2050'den önce Mars'ta kalıcı bir insan kolonisi kurmak için roketlerden oluşan bir filo kullanmayı planlıyor.

En son uyduların konuşlandırılmasından kısa süre sonra SpaceX'in patronu Elon Musk, şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük roket olan yeni nesil uzay aracı için bir bilgilendirme yaptı.

Musk, Twitter'da "Görünüşe göre Raptor'ın itiş gücünü yaklaşık yüzde 20 artırarak deniz seviyesinde 9 bin tonluk güce ulaşabiliriz... Ve roketin taşıdığı 200 tondan fazla yükü tam ve hızlı yeniden kullanılabilirlikle faydalı bir yörüngeye ulaştırabiliriz" diye yazdı.

"Ortalama her üç günde bir uçan 50 roket, yılda bir megatondan fazla yükün yörüngeye çıkmasını sağlar. Bu da Mars'ta kendi kendine yetebilen bir şehir inşa etmeye yeter"

Starship roketinin bir sonraki büyük yörünge uçuş testi için belirlenmiş bir tarih yok ancak Musk daha önce bunun muhtemelen eylülden önce gerçekleşeceğini söylemişti.