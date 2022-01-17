Stoltenberg: NATO, askerlerin geri çekilmesini kabul etmeyecek

17 Ocak 2022 Pazartesi, 09:57

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kanada merkezli CBC televizyonuna verdiği röportajda ittifakın 1997'den bu yana kendisine katılan ülkelerden askerleri geri çekilmesine razı gelmeyeceğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre; Stoltenberg, "NATO müttefikleri, Avrupa'nın ulusal güvenliğinin mutlak temel ilkelerinden, NATO gibi bir ittifaka üye olmak isteyip istemediğine bakılmaksızın her ülkenin kendi yolunu seçmesi gerçeğinden taviz veremez. Ayrıca 1997'den bu yana NATO'ya katılan tüm ülkelerde NATO askerlerinin olmaması gerektiğine de razı gelemeyiz" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri ayrıca böyle bir gelişme halinde ittifak üyelerinin "yarısının" NATO ordusu tarafından korunmayacağını ve ‘ikinci sınıf üyeler’ haline geleceğini kaydetti.

"RUSYA İLE SİLAHLARI KISITLAMA KONULARINI GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

NATO’nun nükleer silahlar dahil olmak üzere silahları kısıtlama konularını Rusya ile görüşmeye hazır olduğuna dikkat çeken Stoltenberg, aynı zamanda ittifakın Rusya’nın "endişelerine kulak vermeye" hazır olduğunu vurgulayarak Ukrayna’daki gerilimi düşürme çağrısı yaptı.

ABD ve NATO, son dönemde Rusya'nın Ukrayna sınırına asker ve teçhizat yığdığına dair sayısı giderek artan ve sıklaşan iddialar ortaya atıyor.

Bu iddiaları reddeden Rusya, ülke toprakları içinde yapılan askeri intikallerin Moskova'nın meşru hakkı olduğunu ve Ukrayna'ya saldırma gibi bir planlarının olmadığını vurguluyor.