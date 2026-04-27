Sumud Filosu 56 sivil gemiyle yeniden Gazze yolunda

Farklı ülkelerden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aktivistler ve gönüllülerin Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 2025'te oluşturduğu sivil inisiyatif Küresel Sumud Filosu’nun ‘2026 Bahar Misyonu’, İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak Akdeniz'e açıldı.

İspanya'nın Barselona kentinden 12 Nisan'da hareket eden ve 23 Nisan'da İtalya'nın Sicilya Adası'na ulaşan filoya, İtalya'dan katılacak aktivistler de tekneleriyle Siracusa ve Augusta'da dahil oldu.

Tekne sayısı 65'e ulaşan filoyu Augusta'daki yat limanının açıklarında Greenpeace gemisi karşıladı.