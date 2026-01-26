Sundance'te 'ICE' protestosu: Olivia Wilde ve Natalie Portman'dan sert tepki

2026 Sundance Film Festivali, sadece sinema dünyasına değil, ABD’deki göçmenlik politikalarına yönelik sert eleştirilere de sahne oluyor. Ünlü oyuncu ve yönetmen Olivia Wilde, "The Invite" filminin prömiyerinde ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) birimine karşı düzenlenen protestolara öncülük etti.

PARK CITY – Sundance Film Festivali’nde siyaset ve sanat bir kez daha iç içe geçti. Yeni filmi The Invite’ın galası için kırmızı halıda yürüyen 41 yaşındaki Olivia Wilde, kıyafetine taktığı "ICE Out" yazılı rozetle dikkatleri üzerine çekti. Wilde'a, rol arkadaşları Edward Norton ve Seth Rogen da eşlik ederek destek verdi.





"BU DEHŞET VERİCİ, KABUL EDİLEMEZ"

Kırmızı halıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Wilde, Minneapolis’te yaşanan son olaylara değinerek sert açıklamalarda bulundu. 7 Ocak'ta 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Nicole Macklin Good’un ve geçtiğimiz Cumartesi günü hemşire Alex Pretti’nin ICE görevlileri tarafından öldürülmesini "dehşet verici" olarak nitelendiren Wilde, şu ifadeleri kullandı:

"Burada film anlatımındaki güzellikleri kutlamak için toplandık ama dünya ve bu ülke şu anda acı çekiyor. İnsanların öldürülmesini normalleştiremeyiz. Bu çok iğrenç ve midem bulanıyor. Eğer bu 'suçlu örgütü' gayrimeşru hale getirmek için yapabileceğimiz bir şey varsa, o da tam şu an yapılmalıdır."





HOLLYWOOD'DAN GENİŞ DESTEK

Wilde, açıklamalarında Donald Trump yönetiminin ICE'yi kullanım biçimine karşı sokağa çıkan protestocuların kendisi için ilham kaynağı olduğunu belirtti. Festivalde tepkisini dile getiren tek isim Wilde değildi; ünlü oyuncu Natalie Portman da yakasına taktığı "ICE Out" rozetiyle protestoya destek veren isimler arasında yer aldı.





MİNNEAPOLİS'TEKİ OLAYLAR FİTİLİ ATEŞLEDİ

Protestoların merkezinde, Minneapolis’te kısa süre arayla gerçekleşen iki ölüm vakası bulunuyor. 7 Ocak'ta bir operasyon sırasında araç içerisinde vurulan Renee Nicole Macklin Good'un ardından, geçtiğimiz günlerde hemşire Alex Pretti’nin de benzer şekilde hayatını kaybetmesi, ülke genelinde ICE karşıtı gösterilerin artmasına neden oldu.

Sundance Film Festivali, bu yıl gösterilen yapımlardan çok, Hollywood yıldızlarının bu siyasi çıkışlarıyla konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.