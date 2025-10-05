Suriye 8 Aralık'tan sonra sandık başında: Üç bölgede 'güvenlik' nedeni ile oy kullanılmayacak

Suriye’de parlamento seçimleri için sandık başına gidiliyor.

8 Aralık'ta HTŞ'nin başını çektiği silahlı cihatçı grupların Şam yönetimini ele geçirmesinin ardından bu yana ülkede gerçekleştirilen ilk seçim, geçici ve dolaylı bir sistem altında yürütülüyor.

Yerel saat ile sabah 09.00’da başlayan oylamalarda 6 bin seçmen heyeti üyesinin oy kullanması ve sandıkların 17.00’da kapanması bekleniyor.

70 MİLLETVEKİLİNİ ŞARA ATAYACAK

Seçim sonucunda 210 sandalyeli Suriye Parlamentosu’nun üçte ikisinin seçilmesi öngörülürken, geri kalan 70 milletvekili Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara (Colani) tarafından atanacak.

Yetkililer milyonlarca Suriyelinin savaş nedeniyle yerinden edildiği için güvenilir nüfus verilerinin bulunmadığını ve bu gerekçeyle genel seçim yerine söz konusu sistemin tercih edildiğini savundu.

ÜÇ BÖLGEDE OY KULLANILMAYACAK

Ayrıca, daha önce Suriye Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Süveyda, Haseke ve Rakka vilayetlerinde seçimlerin güvenlik nedenleriyle ertelendiği belirtilmişti. Açıklamada, parlamentoda bu bölgelere bağlı 19 sandalyenin seçimler yapılana kadar boş kalacağı aktarılmıştı.

Suriye devlet haber ajansı SANA’ya konuşan Yüksek Seçim Komitesi Sözcüsü Nawar Najmeh, "Seçimler, yalnızca tamamen hükümet kontrolündeki bölgelerde gerçekleştirilebilecek egemen bir konudur" ifadelerini kullanmıştı.