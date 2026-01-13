Suriye'de gerginlik tırmanıyor: Halep’in doğusu 'askeri bölge' ilan edildi

HTŞ kontrolündeki Suriye hükümeti güvenlik güçlerine bağlı Operasyonlar Heyeti, Halep’in doğu kırsalında Deyr Hafir ile Meskena arasındaki bölgenin askeri kapalı bölge ilan edildiğini duyurdu.

Açıklamada, bölgede terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG ve “devrik rejim kalıntılarının” hareketliliğinin arttığı bildirildi.

Operasyonlar Heyeti’nin, Suriye devlet televizyonu ve “El-İhbariye” kanalı üzerinden yayımladığı açıklamada, söz konusu kararın “güvenlik gerekçeleriyle” alındığı belirtildi.

Açıklamaya eklenen haritada kırmızı renkle işaretlenen bölgenin, Suriye güvenlik güçlerinin iddiasına göre, İran’a ait kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) Halep’e yönelik saldırılarda “kalkış noktası” olarak kullanıldığı ileri sürüldü.

Bu nedenle bölgede “acil askeri tedbirlerin” devreye sokulduğu kaydedildi.

“YPG/SDG NOKTALARINDAN UZAK DURUN”

Operasyonlar Heyeti, bölgede yaşayan sivillere çağrıda bulunarak, YPG/SDG'li teröristlerin bulunduğu alanlardan uzak durulmasını istedi. Açıklamada, sivillerin güvenliğinin öncelik olduğu vurgulandı.

Suriye güvenlik güçleri, belirlenen kapalı bölge sınırları içinde bulunan tüm silahlı grupların derhal Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesini talep etti.

Açıklamada, söz konusu hattın saldırılar için kullanılmasına izin verilmeyeceği ifade edilerek, “gerekli olan her şeyin yapılacağı” mesajı verildi.

Yayımlanan haritada, askeri kapalı bölge ilan edilen alanın; Deyr Hafir çevresinden başlayarak Kavas ve Babiri üzerinden Meskena’ya, Esad Gölü’nün batı kıyısına kadar uzanan geniş bir hattı kapsadığı görüldü.

BÖLGEYE YENİ ASKERİ SEVKIYAT

Öte yandan Suriye resmi ajansı SANA’nın aktardığına göre, dün (pazartesi) bir askeri kaynak, Halep’in doğu kırsalında Deyr Hafir ve Meskena’daki noktalara yeni askeri takviyelerin ulaştığını bildirdi.

Kaynak, sevkıyatın, YPG/SDG’nin aynı hatta “PKK unsurları ve devrik rejim kalıntılarıyla” birlikte askeri yığınak yaptığı iddiası üzerine gerçekleştirildiğini söyledi.