Suriye’deki son gelişmeleri dış politika analisti Aydın Sezer Cumhuriyet’e değerlendirdi: ‘Aleviler, Dürziler ve Hıristiyanlarla kıyaslandığında Kürtlerin somut kazanımları var’

Suriye’de Şam yönetimi ile SDG’nin 30 Ocak’taki anlaşması doğrultusunda iç güvenlik güçleri SDG’nin kontrol ettiği bölgelere giriyor.

‘KÜRTLER KENDİLERİYLE BAŞ BAŞA KALDI’

Sözkonusu anlaşma ve bunun uygulanmasıyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan dış politika analisti Aydın Sezer, “Gelinen süreçte SDG'nin kelimenin tam anlamıyla dağıtılması önemli bir aşamadır. SDG'yi oluşturan Arap aşiretlerinin ister Suudi Arabistan'ın nakdi girişimiyle, ister ABD ve Türkiye'nin siyasi baskısıyla Kürtlerden ayrı olmaları, ABD, Şara ya da Türkiye açısından Fırat'ın doğusundaki en önemli ‘sorun’u bitirdi. Kürtler ve Mazlum Abdi artık Arap aşiretlerinden oluşan birlikleri ya da güçleri komuta edebilecek konumda değil. SDG'nin bir şekilde dağıtılması, bir anlamda Kürtlerin kendi kendileriyle baş başa kalmalarını sağladı. Şimdi artık Kürtlerin hakları, Kürtlerin hukuku, Kürtlerin geleceği ya da Kürtlerin kontrol ettiği bölgeler başlıklarında daha net konuşabileceğiz. Artık farklı bir unsur yok” sözlerini sarf etti.

‘ALEVİLER, DÜRZİLER VE HIRİSTİYANLARLA KIYASLANDIĞINDA…’

Sezer, varılan anlaşmayla ve ülkenin geçici cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ocak ayında yayımladığı kararnameyle ülkedeki Kürt olgusunun kabul edildiğini söyleyerek, “Ne kadar küçük olursa olsun, kendi kontrol ettikleri sahalarda ortaya koyacakları yönetim modeli ve anlayışını izlemek lazım. Adına özerklik ya da otonomi diyemesek bile çok farklı bir yapı olacağı ortaya çıktı. Ben, kültürel otonomi bağlamında önemli bir aşama katettiklerini düşünüyorum. Dilleri ulusal dil sayıldı, seçmeli Kürtçe dersi tüm Suriye çapında kabul edildi. Bunlar bugünden yarına sonuç doğuracak ya da çok önemli kazanımlar olarak değerlendirilmeyebilir. Ancak daha önce hiçbir şey yoktu. Alevilerin, Dürzilerin, Hıristiyanların karşılaştığıyla Kürtlerin karşılaştığını kıyasladığımızda bunlar somut adımlar. Üstelik bunlar Sadece Şara’nın kararnamesiyle değil, uluslararası alanda da kayda geçti. Bu imzalar, yaşananlar, bir devrin kapanışı değil, yeni bir sürecin ilk gelişmeleri” ifadelerini kullandı.

‘KÜRTLER AÇISINDAN KAZANIMLA DOLU’

Suriye’de yaşananların Türkiye’deki çözüm sürecine etki edeceğini de savunan Sezer, “Örneğin Mehmet Uçum'un pazar günkü yazısına baktığımızda, Kürtçe diliyle ilgili anayasal çerçeveden bahsediyor. Bu, Şara’nın ortaya koyduğu ile aynı. Ve bu süreç dediğim gibi yeni başlayan bir süreç, birçok şeye gebe olacak. Daha çok sapmalar göreceğiz, çatışmalar göreceğiz, kırılmalar göreceğiz ama süreç devam edecek. Ve başlangıç noktası, kimliklerinin meşrulaştırılması ve kabul edilmesi açısından bence Kürtler adına çok sayıda kazanımla dolu” dedi.