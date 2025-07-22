Suriye komitesi, mart ayında Alevilere yönelik şiddet olaylarında bin 426 kişinin öldüğünü bildirdi

Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara tarafından görevlendirilen Lazkiye ve diğer sahil bölgelerinde yaşanan şiddet olayları ve katliamları araştırma komitesi, bugün yaptığı açıklamada, 6–9 Mart tarihleri arasında meydana gelen şiddet olaylarında, aralarında 90 kadının da bulunduğu bin 426 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Bu bölgelerde önce güvenlik güçlerine yönelik saldırılar gerçekleşmiş, ardından Alevi Suriyeliler hedef alınarak öldürülmüştü.

Bu olaylar, geçen yıl eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesinden bu yana ülkeyi sarsan en “kanlı şiddet olayları” olarak kayda geçti. Komitenin önemli bir bulgusu, “Suriyeli komutanların ihlalleri gerçekleştirme emri vermediği, aksine bu ihlallerin durdurulması yönünde talimat verdiği” yönünde oldu.

Komite başkanı Cuma el-Anzi, “Alevilere yönelik ihlallere karışan 298 kişiyle, güvenlik güçlerine yönelik ilk saldırıya karışan 265 kişilik bir şüpheli listesi oluşturduklarını” açıkladı.

Komite sözcüsü Yasir Farhan ise, “isimlerin şimdilik kamuoyuyla paylaşılmadığını, soruşturmanın derinleştirilmesi için mahkemelere sevk edildiğini ve şu ana kadar 31 kişinin tutuklandığını” belirtti. Farhan, “şiddetin 6 Mart’ta bölgedeki Suriyeli güvenlik güçlerine yönelik saldırılarla başladığını; bu saldırıların hastaneleri ve diğer devlet kurumlarını işlevsiz hale getirdiğini ve geniş bölgelerin devletin kontrolünden çıkmasına yol açtığını” söyledi.