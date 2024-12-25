Suriye’de Aleviler sokağa çıktı: ‘HTŞ ateş açtı’ iddiası!
Humus, Hama, Tartus ve Lazkiye'de Aleviler başta olmak üzere azınlıklar, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçıların ‘Baas döneminde memurluk yapan Suriyelilere’ saldırılar düzenlediğini ileri sürerek, protesto gösterileri düzenledi. SOHR, "protesto gösterilerine HTŞ tarafından ateş açıldığını, ölü ve yaralıların olduğunu" iddia etti.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Humus, Hama, Tartus ve Lazkiye'de Aleviler başta olmak üzere pek çok azınlık grubun, Esad yönetimini deviren terör örgütü HTŞ öncülüğündeki cihatçı yönetimin "Baas döneminde memurluk yapan Suriyelilere" saldırılar düzenlediğini ileri sürerek, bu eylemleri protesto etmek amacıyla sokağa çıktığını belirtti.
SOHR, "Alevi mezhebinin dini sembollerine ve kutsallarına yönelik saldırıları protesto etmek için gösteriler" düzenlediğini belirtti.
Al Arabiya kanalının aktardığına göre HTŞ üyeleri, Humus ve Tartus’taki göstericilerin üzerine ateş açtı. Daha sonra göstericilerin aynı şekilde karşılık vermesi üzerine bir çatışma yaşandı.
SOHR da “protesto gösterilerine yönelik HTŞ tarafından ateş açıldığını ve ölü/yaralıların olduğunu” duyurdu.
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