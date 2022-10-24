Suriye'den İsrail'in Şam'a füze fırlattığı iddiası

Suriye basını, Şam'da patlamaların duyulduğunu ve saldırıların arkasında İsrail'in olduğunu öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2022 Pazartesi, 15:36
Suriye'den İsrail'in Şam'a füze fırlattığı iddiası
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Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Haber, Suriye devlet medyasında yer alırken patlamaya ilişkin henüz ayrıntı verilmedi.

Yerel basına göre, İsrail'in saldırısı sonucu bir Suriye askeri yaralandı.

Yerel basında yer alan haberde, "İsrail füzeleri hava savunma sistemi tarafından engellendi" ifadesi yer aldı.

 


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