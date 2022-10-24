Suriye'den İsrail'in Şam'a füze fırlattığı iddiası
Suriye basını, Şam'da patlamaların duyulduğunu ve saldırıların arkasında İsrail'in olduğunu öne sürdü.
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Haber, Suriye devlet medyasında yer alırken patlamaya ilişkin henüz ayrıntı verilmedi.
Yerel basına göre, İsrail'in saldırısı sonucu bir Suriye askeri yaralandı.
Yerel basında yer alan haberde, "İsrail füzeleri hava savunma sistemi tarafından engellendi" ifadesi yer aldı.
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