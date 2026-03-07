Suudi Arabistan’da petrol sahasına İHA saldırısı engellendi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin en büyük petrol sahalarından biri olan Şeybe sahasına yönelen 16 insansız hava aracının (İHA) cumartesi sabaha karşı hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Açıklama bakanlığın X hesabı üzerinden yapıldı. Savunma Bakanlığı, İHA’ların kaynağına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Şeybe petrol sahası, Suudi Arabistan’ın güneydoğusunda, “Empty Quarter” (Rub’ül Hali) çölünde yer alıyor. Bölgede yerleşim oldukça sınırlı olsa da saha, ülkenin enerji üretimi açısından kritik bir konumda bulunuyor.

Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi Aramco tarafından işletilen sahada günlük yaklaşık 1 milyon varil ham petrol üretimi yapılıyor.

Şeybe sahası, 2019 yılında Yemen’deki Husiler tarafından düzenlenen geniş çaplı İHA saldırılarının hedefi olmuştu.

O saldırıda doğal gaz tesisinde yangın çıkmış ancak Aramco, petrol üretiminde herhangi bir kesinti yaşanmadığını açıklamıştı.