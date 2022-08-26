Suudi Arabistan'dan Pakistan'a mali yardım: 1 milyar dolarlık yatırım desteği

26 Ağustos 2022 Cuma, 10:59

Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud, Pakistan'da 1 milyar dolarlık yatırım talimatı verdi.

Bu adımın Riyad yönetiminin Pakistan ekonomisine desteği çerçevesinde atıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da Pakistanlı mevkidaşı Bilaval Butto Zerdari ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisini konu hakkında bilgilendirdi.