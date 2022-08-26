Suudi Arabistan'dan Pakistan'a mali yardım: 1 milyar dolarlık yatırım desteği

Suudi Arabistan, Pakistan ekonomisine destek amacıyla 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

AA
26 Ağustos 2022 Cuma, 10:59
Suudi Arabistan'dan Pakistan'a mali yardım: 1 milyar dolarlık yatırım desteği
Abone Ol google-news

Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud, Pakistan'da 1 milyar dolarlık yatırım talimatı verdi.

Bu adımın Riyad yönetiminin Pakistan ekonomisine desteği çerçevesinde atıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da Pakistanlı mevkidaşı Bilaval Butto Zerdari ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisini konu hakkında bilgilendirdi.


Suudi Arabistan PAKistan

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler