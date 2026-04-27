Tahran’da 'olağanüstü' durumlar için hazırlık: ABD-İran hattında neler oluyor?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan 40 günlük savaş sonrası başlayan müzakerelerin başarısızlığından ABD’yi sorumlu tutarak “Önceki turda ABD’nin aşırı talepleri nedeniyle müzakereler hedefine ulaşmamıştı” dedi.

Arakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki görüşmelerinin ardından Rusya'daki resmi temasları kapsamında St. Petersburg şehrine gitti.

İranlı Bakan, bu şehirde ülkesinin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Umman ve Pakistan'daki temaslarını değerlendirdi.

“Önceki turda ABD’nin aşırı talepleri nedeniyle müzakereler hedefine ulaşmamıştı” ifadesini kullanan ve ardından Rusya'da yapacağı temaslara değinen Arakçi, Tahran ile Moskova arasında bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin yakın istişareleri sürdürmek ve ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla Rusya'daki üst düzey yetkililerle görüşmek üzere bu ülkeye geldiğini belirtti.

Arakçi, bugünkü görüşmelerin savaşla ilgili gelişmeleri ele almak ve bu konudaki son durumu değerlendirmek için iyi bir fırsat olduğunu ve bu çerçevede iki ülke arasındaki istişare ve koordinasyonun özel bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

İslamabad'daki görüşmelerine ilişkin Arakçi, "İslamabad ziyareti oldukça verimli geçti, iyi istişareler yapıldı. Bu kapsamda geçmiş gelişmeler gözden geçirildi ve İran ile ABD arasındaki müzakerelerin hangi koşullar altında sürdürülebileceği ele alındı" dedi.

İran'ın müzakerelerdeki şartlarının büyük önem taşıdığına işaret eden Erakçi, "40 günlük direnişin ardından İran halkının haklarını mutlaka elde etmeli ve (müzakerelerde) ülkenin çıkarlarını güvence altına almalıyız" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Umman ziyareti hakkında bilgi veren İranlı Bakan, "İran ile Umman, Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan iki ülkedir ve özellikle bu boğazdan güvenli geçişin küresel ölçekte önemli bir konu haline geldiği dikkate alındığında, birbirleriyle istişare içinde olmaları gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan iki ülke olarak ortak çıkarların sağlanması ve bu konudaki her türlü adımda koordinasyon içinde hareket edilmesi için görüş alışverişinde bulunulması gerektiğine değinen Arakçi, İran ile Umman arasında birçok konuda görüş birliği bulunduğunu, Maskat ziyareti kapsamında istişarelerin uzmanlar düzeyinde sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığını kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin bugün Rusya ziyaretinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi planlanıyor.

"OLAĞANÜSTÜ" DURUMLARA KARŞI HAZIRLIKLAR

İran'ın Tahran eyaleti Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, "olağanüstü" durumlara karşı halkın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Tahran genelinde 700 caminin hazırlandığını açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Mutemediyan, Tahran'daki camilerde olağanüstü koşullar için hazırlık yapıldığını belirtti.

Ülkede 75 binden fazla cami bulunduğuna işaret eden Mutemediyan, Tahran eyaletinin 22 bölgesinde, olası olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere 700 caminin enerji, su ve iaşe hizmetleri açısından hazır hale getirildiğini ifade etti.

Mutemediyan ayrıca halka enerji tasarrufu çağrısında bulunarak, bu konuda camilerde bilgilendirme ve eğitimler verileceğini söyledi.

TRUMP NE DEDİ?

Trump, önceki ABD başkanlarının İran konusunda üzerine düşeni yapmadığını ve İran'ın nükleer silah sahibi olmaması konusunda işin kendisine kaldığını belirtti.

Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek zorundayız; zira aksi takdirde tüm dünya büyük bir tehlike altına girerdi. Biz havaya uçardık. İsrail de İran'ın o silaha sahip olduğu andan itibaren dakikalar içinde yok edilirdi. Bu nedenle, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin veremeyiz. 47 yıldır devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Bu işi üstlenmek bize düştü. Ülke tarihindeki en güçlü ekonomiyi inşa etmişken şimdi rotamızdan biraz sapıp, bu felaketin gerçekleşmesini engellemek zorundayız ve tam olarak da bunu yaptık. Harika bir iş çıkardık. Bu süreç çok yakında nihayete erecek ve biz bu mücadeleden büyük bir zaferle ayrılacağız" diye konuştu.

PETROL FİYATLARI TIRMANIYOR

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 107 dolardan işlem görüyor.

Fiyatlardaki yükselişte, Hürmüz Boğazı'nda devam eden arz kesintileri ve ABD ile İran arasında süren ateşkes görüşmelerine ilişkin belirsizlikler etkili oluyor.

Söz konusu gelişmeler, küresel petrol arzına ilişkin riskleri canlı tutarken, piyasalarda yukarı yönlü fiyat hareketini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 102,42 doların direnç, 99,10 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.