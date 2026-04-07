Tahran’dan dikkat çeken iddia: ABD’nin pilot kurtarma operasyonu 'uranyum hırsızlığı için bir aldatmaca' olabilir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında, ABD uçaklarının İsfahan’ın güneyinde iniş yaptığı bölge ile Amerikalı pilotun bulunduğu iddia edilen Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaleti arasında büyük mesafe olduğunu söyledi.

Bu durumu 'şüpheli' olarak nitelendiren Bekayi, “Bu bir aldatma operasyonu olabilir” dedi.

İranlı yetkili, operasyonun amacının, 'İran'a ait uranyum stoklarını çalmak' olabileceğini öne sürerek, “Zenginleştirilmiş uranyumun kaçırılmasına yönelik bir plan ihtimali göz ardı edilmemeli” ifadelerini kullandı.

Operasyonu Washington açısından 'felaket' olarak nitelendiren Bekayi, ABD’nin gerçek hedefini gizlediğini savundu.

TARTIŞMALI OPERASYON

Bazı gözlemciler de, İsfahan’ın güneyinde gerçekleşen ve ABD uçaklarının imha edilmesiyle sonuçlanan operasyonun, güneybatı İran’da düşen pilotu kurtarma göreviyle bağlantılı olmayabileceğini ileri sürmüştü.

İran Silahlı Kuvvetleri ise daha önce yaptığı açıklamada, ABD uçaklarının görev sırasında hasar alarak İsfahan’ın güneyine “zorunlu iniş” yaptığını, ardından Washington’ın bu uçakları yoğun bombardımanla imha ettiğini bildirmişti.

"CIA, PLANLI SIZINTI YAPTI"

Öte yandan üst düzey bir ABD’li yetkili, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA), İran’dan 'değerli bir yükün' deniz yoluyla çıkarılmaya çalışıldığına dair bilgiyi kasıtlı olarak sızdırdığını açıkladı.

Fox News’e konuşan yetkiliye göre, bu sızıntının amacı İranlıları, ABD’li subayın bulunduğu güneybatıdaki dağlık bölgeden uzaklaştırmaktı. Yetkili, aldatma planının başarılı olduğunu savundu.