Tahran’dan İsrail ve ABD’ye ağır suçlama: “IŞİD militanlarını ülkeye gönderdiler”

İran'daki şiddetli protesto gösterileri üçüncü haftasına girerken, İran ordusunun en üst düzey ismi çarpıcı bir iddiada bulundu.

İran devlet televizyonu ve radyosunun aktardığına göre, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdülrahim Musevi, ABD ve İsrail’in "cihatçı IŞİD örgütüne mensup teröristleri İran’a gönderdiğini" savundu. Musevi, “Bu paralı militanlar sivilleri ve güvenlik personelini öldürdü” dedi.

Musevi ayrıca İran güvenlik güçlerinin, “IŞİD militanlarının ya da ajanların hedeflerine ulaşmasına izin vermeyeceklerini” belirtti.

ABD'DEN 'TERK EDİN' ÇAĞRISI

Başkent Tahran’da Pazartesi akşamı yeni bir protesto dalgası yaşanırken, ülkenin güneyindeki Fars eyaletine bağlı Muşkan kentinde göstericilerin güvenlik kuvvetlerine ait bir aracı ateşe verdiği bildirildi.

Öte yandan Washington, ABD-İran çifte vatandaşlığı taşıyan kişilere İran’dan ayrılmaları çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı da vatandaşlarına, İran’dan, Ermenistan veya Türkiye üzerinden çıkmalarını tavsiye etti.

PROTESTOLARA, 'REJİM YANLISI' MİTİNG İLE YANIT

Son günlerde kitlesel protestolarla karşı karşıya kalan İran yönetimi, gösterilere karşılık olarak, kitlesel 'rejim yanlısı mitingler' düzenledi. Devlet televizyonuna göre, Tahran’daki ana meydanlardan birinde binlerce kişi toplanarak, güvenlik güçlerine destek verdi ve protestolarda hayatını kaybeden güvenlik personeli için yas tuttu.

Protestoların 28 Aralık’ta, Tahran’daki esnafın döviz kurundaki sert dalgalanma ve alım gücündeki düşüşe karşı başlattığı grevle başladığı, ardından ülke geneline yayıldığı biliniyor.

İran aynı zamanda, Haziran 2025’te İsrail ile yaşanan ve 12 gün sürdüğü belirtilen savaşın yaralarını onarmaya çalışıyor.