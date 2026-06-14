Tahran’dan Meşhed’e uzanan tören: Hamaney’in cenaze programı belli oldu

28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in hava saldırılarıyla sarsılan İran’da, saldırıların ilk günü hayatını kaybeden dini lider Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenecek tarihi cenaze töreninin detayları belli oldu.

36 yıl boyunca İran İslam Cumhuriyeti’nin direksiyonunda oturan 86 yaşındaki Hamaney’in cenaze merasimi, savaş koşulları nedeniyle aylar sonra gerçekleştirilebilecek.

Devlet medyasından yapılan açıklamaya göre, 4 Temmuz’da başkent Tahran’da başlayacak olan anma törenleri, 7 Temmuz’da Kum’da devam edecek. Hamaney’in naaşı, 9 Temmuz’da doğum yeri olan kuzeydoğudaki Meşhed kentinde toprağa verilecek.

Hamaney’in hayatını kaybettiği hava saldırısı, Tahran’ın merkezindeki komuta yerleşkesini yerle bir etmişti. Aynı saldırıda eşini kaybeden ve kendisi de yaralanan 56 yaşındaki oğlu Mücteba Hamaney, babasının yerine geçerek İran’ın yeni dini lideri oldu. Yeni lider, görevi devralır devralmaz ülkenin tarihini değiştirecek bir diplomatik sürecin içinde kaldı.

Ayetullah Ali Hamaney, görev süresi boyunca Hizbullah gibi vekil güçler üzerinden İran’ın Orta Doğu’daki askeri nüfuzunu genişletmiş, içerideki muhalefeti demir yumrukla bastırırken dışarıda ise ABD karşıtı cephenin mimarı olmuştu.

İran ve ABD arasında üç ayı aşkın süredir devam eden savaşta ise sona gelindi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif cumartesi günü yaptığı açıklamada, iki ülkenin bir barış anlaşması çerçevesinde uzlaştığını duyurdu.

Şerif, tarafların önümüzdeki 24 saat içinde ilk resmi imzaları atmasının beklendiğini belirtti.