Taliban'ın ölçütü "para": "Rezervleri bırakın, kadınların eğitimine izin veririz"

29 Ekim 2021 Cuma, 16:43

Afganistan'da ABD'nin çekilmesiyle kontrolü ele geçiren ve geçici hükümet kuran cihatçı Taliban, nakit para kıtlığından maaş ödeyemez haldeyken, Merkez Bankası'nın dondurulan milyarlarca dolarlık rezervlerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Afganistan'ın ABD ve Avrupa'daki merkez bankaları ile denizaşırı ülkelerde bulunan milyarlarca dolarlık malvarlığı, ağustos ortasında Taliban'ın Batı destekli hükümeti devirip iktidara el koymasından beri dondurulmuş durumda.

Reuters, kız çocuklarıyla kadınların eğitim almasına ve çalışmasına engeller getiren Taliban'ın Maliye Bakanlığı'nın, 'ülke rezervlerini kullanabilmek için hükümetin kadınların eğitim alması dahil insan haklarına saygı göstereceği' beyanında bulunduğunu haberleştirdi.

AVRUPA'YA GÖÇMEN SELİ

Reuters'e konuşan Maliye Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Veli Hakmal "O para Afgan ulusuna ait. Sadece bize paramızı verin. Parayı dondurmak etik değil ve tüm uluslararası yasalarla değerlere aykırı" dedi.

Reuters'e konuşan Afgan Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Şah Mihrabi, 'Avrupa'ya doğru göç dalgası tetikleyebilecek ekonomik çöküşten kaçınılması için' Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine rezervlerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Mihrabi "Durum umutsuz ve nakit miktarı azalıyor. Şu anda sadece Afganistan'ın yıl sonunu görmesine yetecek kadar para var" diyerek ekledi:

"Afganistan paraya erişim sağlayamazsa, bundan en ağır etkilenecek Avrupa olacaktır. Ne ekmek ne de ekmek alacak para bulmak iki kat sorun demektir. Çaresiz kalan insanlar, Avrupa'nın yolunu tutacaktır."

LGBTİ+'LARIN 'ŞERİATA AYKIRI' OLDUĞUNU SAVUNDU

Maliye Bakanlığı Sözcüsü Hakmal, 'Taliban'ın erkeklerle aynı sınıflarda olmayacak şekilde harem-selamlık halinde kadınların eğitim görmesine izin vereceğini, insan haklarına saygı göstereceğini, ancak İslam hukukunun eşcinsel haklarını içermediğini' söyledi: "LGBT... bu bizim şeriat yasalarımıza aykırı."

-Sputnik