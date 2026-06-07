Tayvan Boğazı'nda tansiyon yükseliyor: Çin 'özel operasyon' başlattı

Çin, Japonya ile Filipinler arasında Tayvan'ın doğusundaki sularda deniz sınırlarının belirlenmesine yönelik son görüşmelerin ardından bölgede bir 'deniz hukuku uygulama operasyonu' gerçekleştirdiğini açıkladı.

Tayvan Sahil Güvenliği ise pazar günü yaptığı açıklamada, Çin'in kendi kendini yöneten ada ülkesinin doğusundaki sularda yürüttüğü operasyona karşılık vermek amacıyla bölgeye gemiler gönderdiğini ve söz konusu faaliyetlerin 'uluslararası hukuku ihlal ettiğini' savundu.

Yapılan açıklamada, Çin gemilerinin operasyon boyunca yakından takip edildiği belirtilerek, Tayvan'ın da 'uygun şekilde karşılık vermek üzere gerekli gemileri sevk ettiği' ifade edildi.

JAPONYA VE FİLİPİNLER'İN HAMLESİ

Tokyo ve Manila yönetimleri geçen ay, iki ülkenin münhasır ekonomik bölgeleri ile kıta sahanlıkları arasındaki sınırların belirlenmesine yönelik resmi görüşmelere başlayacaklarını duyurmuştu. Bu açıklama Pekin'in sert tepkisini çekmişti.

Tayvan'ı kendi toprağının bir parçası olarak gören Çin, söz konusu görüşmeleri 'yasadışı' olarak nitelendirmiş ve tartışmalı sularda münhasır hak iddiasında bulunmuştu.

ÇİN'DEN 'ÖZEL OPERASYON'

Çin Ulaştırma Bakanlığı, cumartesi günü Fujian ve Guangdong eyaletlerinden deniz polisi unsurlarını seferber ederek "Tayvan Adası'nın doğusundaki sularda deniz trafiği mevzuatının uygulanmasına yönelik özel bir operasyon başlattığını" duyurdu.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığı bilgilere göre, operasyonun kapsamı, süresi veya halen devam edip etmediğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Ayrıca bölgeye kaç sahil güvenlik gemisinin gönderildiği de açıklanmadı.

Xinhua, operasyonun Japonya ve Filipinler'in "tek taraflı olarak deniz sınırı müzakerelerine başlama kararına karşı alınmış gerekli bir tedbir olduğunu" öne sürdü.

TAYVAN: BİZE DANIŞILMALIYDI

Tayvan yönetimi ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, Japonya ile Filipinler arasında yürütülen görüşmelerde kendisinin de taraf olarak yer alması gerektiğini belirtti.

Son yıllarda Çin'in deniz yetki alanlarına ilişkin iddialarından duyulan ortak rahatsızlık, Tokyo ile Manila arasındaki iş birliğini giderek artırıyor.

Japonya ve Çin, Doğu Çin Denizi'nde hem ekonomik hem de egemenlik temelli anlaşmazlıklar yaşıyor. Bölgedeki sahil güvenlik unsurları sık sık karşı karşıya geliyor.

Öte yandan Pekin yönetimi, Güney Çin Denizi'nde de Filipinler'in stratejik öneme sahip resif ve adalara erişimini engellemek amacıyla donanma ve sahil güvenlik gemileri konuşlandırıyor. Bu durum son yıllarda iki ülke arasında çok sayıda gerginliğe ve denizde tehlikeli karşılaşmalara yol açtı.